البث الحي
05:56

شاهد: حكاوي باكوس و"السحل الممتنع"

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه “حكاوي باكوس” بمناسبة شهر رمضان، وجاءت الحلقة تحت عنوان ” السحل الممتنع”.
14/5/2020
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