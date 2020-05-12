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05:11

شاهد: حكاوي باكوس و"نعم للإسورة"

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس ثانية حلقات برنامجه “حكاوي باكوس” بمناسبة شهر رمضان، وجاءت الحلقة تحت عنوان “نعم للإسورة”.
12/5/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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