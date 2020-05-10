البث الحي
05:26

شاهد: "رامز سيد العاقلين" مع حكاوي باكوس

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس ثانية حلقات برنامجه “حكاوي باكوس” بمناسبة شهر رمضان، وجاءت الحلقة تحت عنوان “للعالقين فقط”.
10/5/2020
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