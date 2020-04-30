البث الحي
03:50

شاهد: الروشتة النفسية.. مصر من الكفتة إلى الشلولو

بثّ الاختصاصي النفسي المصري تامر جمال، حلقة جديدة من برنامجه (روشتة نفسية).
30/4/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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