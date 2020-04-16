18:59

عبد الله الشريف ينشر "الحلقة الأخيرة" بعد التسريب

بث الناشط المصري عبد الله الشريف “الحلقة الأخيرة” من موسمه الحالي قبل شهر رمضان والتي رد فيها على آخر تسريبات النظام المصري بحقه.

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المصدر : الجزيرة مباشر