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شاهد: "القاهر والمقهور" مع باكوس

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي “مع باكوس” على صفحته بموقع يوتيوب، وجاءت الحلقة الجديدة تحت عنوان “القاهر والمقهور”.

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المصدر : الجزيرة مباشر