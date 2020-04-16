البث الحي
07:55

شاهد: "القاهر والمقهور" مع باكوس

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي “مع باكوس” على صفحته بموقع يوتيوب، وجاءت الحلقة الجديدة تحت عنوان “القاهر والمقهور”.
16/4/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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