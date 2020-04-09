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08:09
شاهد: محمد باكوس في "خراب ديار"
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي “مع باكوس” على صفحته بموقع يوتيوب، وجاءت الحلقة الجديدة تحت عنوان “خراب ديار”.
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9/4/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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