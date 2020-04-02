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12:58

شاهد: "المصل" حلقة جديدة لعبد الله الشريف

بثَّ المدوّن المصري، عبد الله الشريف، مقطع فيديو جديدًا على صفحته بموقع يوتيوب بعنوان “المصل”.
2/4/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
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