البث الحي
02:08

شاهد: نصائح لتجنب الانفعالات الزائدة والتخلص من الضيق

بث الاختصاصي النفسي المصري تامر جمال، حلقة جديدة من برنامجه “روشتة نفسية”.
27/3/2020
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