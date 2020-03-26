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شاهد: "الوباء والغباء" مع باكوس

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي “مع باكوس” على صفحته بموقع يوتيوب، وجاءت الحلقة الجديدة تحت عنوان “الوباء والغباء”.

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المصدر : الجزيرة مباشر