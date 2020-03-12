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شاهد: عبد الله الشريف في "أعلامنا العربية الجميلة"

بث المدون المصري عبد الله الشريف تسجيلا مصورا جديدا على صفحته على يوتيوب بعنوان ” أعلامنا العربية الجميلة”.

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المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب