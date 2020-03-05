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11 خطوة لتربية الأبناء في غياب الأب (فيديو)

بث الاختصاصي النفسي المصري تامر جمال، حلقة جديدة من برنامجه “روشتة نفسية”، والتي جاءت تحت عنوان “التربية في ظل غياب الأب”.

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المصدر : الجزيرة مباشر