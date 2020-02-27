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"لكل زمن إسفافه".. باكوس يكشف حقيقة زمن الفن الجميل (فيديو)

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي “مع باكوس” على صفحته بموقع يوتيوب، وجاءت الحلقة الجديدة تحت عنوان “لكل زمن إسفافه”.

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المصدر : الجزيرة مباشر