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شاهد: هل استغل نظام السيسي أزمة أغاني المهرجانات لإلهاء المصريين؟

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي “مع باكوس” على صفحته بموقع يوتيوب.

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