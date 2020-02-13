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09:06
شاهد: محمد باكوس في "نكتة بايخة"
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي “مع باكوس” على صفحته بموقع يوتيوب.
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13/2/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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