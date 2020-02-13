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بسبع خطوات فقط.. كيف تقضي على الغيرة بين أبنائك؟ (فيديو)

بث الاختصاصي النفسي المصري تامر جمال، ثالثة حلقات برنامجه “روشتة نفسية”، التي جاءت تحت عنوان ” كيف تقضي على الغيرة بين أبنائك في 7 خطوات “.

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المصدر : الجزيرة مباشر