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شاهد: محمد باكوس في "تبادل أدوار"

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي “مع باكوس” على صفحته بموقع يوتيوب، وجاءت الحلقة تحت عنوان ” تبادل أدوار”.

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المصدر : الجزيرة مباشر