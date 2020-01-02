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14:29
شاهد: عبد الله الشريف وحكاية إدلب
بث الفنان المصري عبد الله الشريف تسجيلا مصورا جديدا بعنوان ” حكاية إدلب”.
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2/1/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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