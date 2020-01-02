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شاهد: "الجوكر وملف الأسرة" مع تامر جمال

بث الاختصاصي النفسي والفنان المصري تامر جمال والمعرف أيضًا باسم “عطوة كنانة”، حلقة جديدة من برنامجه “النفسية في أسبوع”، جاءت تحت عنوان “الجوكر وملف الأسرة”.

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المصدر : الجزيرة مباشر