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شاهد: أولى حلقات باكوس لعام 2020 "أنا والنظام وهواك"

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس على صفحته بموقع يوتيوب، أولى حلقات برنامجه “مع باكوس” لعام 2020 بإطلالة جديدة، وجاءت الحلقة تحت عنوان “أنا والنظام وهواك”.

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المصدر : الجزيرة مباشر