البث الحي
07:24

شاهد: محمد باكوس في "2020 ومحطات الانتظار"

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي “مع باكوس” على صفحته بموقع يوتيوب، وجاءت الحلقة تحت عنوان “2020 ومحطات الانتظار”.
26/12/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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