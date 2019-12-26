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05:07

شاهد: "الجوكر المصري والملف القضائي" مع تامر جمال

بث الاختصاصي النفسي والفنان المصري تامر جمال والمعرف أيضًا باسم “عطوة كنانة”، حلقة جديدة من برنامجه “النفسية في أسبوع”، جاءت تحت عنوان “الجوكر المصري والملف القضائي”.
26/12/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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