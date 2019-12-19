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14:08

شاهد: عبد الله الشريف يعلق على الأحداث في ليبيا والصراع حول غاز المتوسط

بث الفنان المصري عبد الله الشريف تسجيلا جديدا على صفحته بموقع يوتيوب عن تطورات الأوضاع في ليبيا.
19/12/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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