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12:26

شاهد: محمد باكوس في "تشتري دماغك بكام؟"

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي “مع باكوس” على صفحته بموقع يوتيوب، وجاءت الحلقة تحت عنوان “تشتري دماغك بكام؟”
12/12/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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