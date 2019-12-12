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شاهد: محمد باكوس في "تشتري دماغك بكام؟"

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي “مع باكوس” على صفحته بموقع يوتيوب، وجاءت الحلقة تحت عنوان “تشتري دماغك بكام؟”

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المصدر : الجزيرة مباشر