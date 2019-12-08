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شاهد: "خمسة فن" والمخرج كمال الشيخ

قدم الفنان هشام عبد الحميد حلقة جديدة في برنامجه “خمسة فن” على موقع الجزيرة مباشر، تناول خلالها المخرج “كمال الشيخ”.

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المصدر : الجزيرة مباشر