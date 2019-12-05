البث الحي
11:30

شاهد: محمد باكوس في "انتحار بكره"

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي “مع باكوس” على صفحته بموقع يوتيوب، وجاءت الحلقة تحت عنوان “انتحار بكره”.
5/12/2019
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

شاهد: عبد الله الشريف و"مجزرة كُبكُب"

13:28
(الجزيرة)

شاهد: الإبداع الإعلامي في ثورة تشيلي

18:24
(الجزيرة)

شاهد: باكوس والمال السايب

10:31

شاهد: عبدالله الشريف و"الإرهاب" الإسلاميست

13:21
المصدر : الجزيرة مباشر
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

شاهد: عبد الله الشريف و"مجزرة كُبكُب"

13:28
(الجزيرة)

شاهد: الإبداع الإعلامي في ثورة تشيلي

18:24
(الجزيرة)

شاهد: باكوس والمال السايب

10:31

شاهد: عبدالله الشريف و"الإرهاب" الإسلاميست

13:21
المزيد من ابداعات

شاهد: عبد الله الشريف و"مجزرة كُبكُب"

(الجزيرة)

شاهد: الإبداع الإعلامي في ثورة تشيلي

(الجزيرة)

شاهد: باكوس والمال السايب

(الجزيرة)

شاهد: عبدالله الشريف و"الإرهاب" الإسلاميست

الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)