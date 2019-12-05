11:30

شاهد: محمد باكوس في "انتحار بكره"

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي “مع باكوس” على صفحته بموقع يوتيوب، وجاءت الحلقة تحت عنوان “انتحار بكره”.

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المصدر : الجزيرة مباشر