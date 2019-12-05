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شاهد: عبد الله الشريف في "كل سنة وأنتم طيبين"

بث الفنان المصري عبد الله الشريف تسجيلا جديدا على صفحته بموقع يوتيوب بعنوان “كل سنة وأنتم طيبين”.

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المصدر : الجزيرة مباشر