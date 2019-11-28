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شاهد: "الجوكر المصري والملف الصناعي" مع تامر جمال

بث الأختصاصي النفسي والفنان المصري تامر جمال والمعرف أيضًا باسم “عطوة كنانة”، حلقة جديدة من برنامجه “النفسية في أسبوع”، جاءت تحت عنوان “الجوكر المصري والملف الصناعي”.

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المصدر : الجزيرة مباشر