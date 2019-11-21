البث الحي
10:40

شاهد: محمد باكوس و"موسم الهجوم على الحجاب"

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي “مع باكوس” على صفحته بموقع يوتيوب، وجاءت الحلقة تحت عنوان “موسم الهجوم على الحجاب”.
21/11/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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