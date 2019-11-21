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17:25

شاهد: عبد الله الشريف وحلقة خاصة عن البطل المقاوم عز الدين القسام

بث الفنان المصري عبد الله الشريف فيديو جديد على صفحته بموقع “يوتيوب” بعنوان “عز الدين القسام”.
21/11/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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