10:40

شاهد: محمد باكوس في "إعلام الأنظمة"

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي “مع باكوس” على صفحته بموقع يوتيوب، وجاءت الحلقة تحت عنوان “إعلام الأنظمة”.

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المصدر : الجزيرة مباشر