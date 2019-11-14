البث الحي
10:40

شاهد: محمد باكوس في "إعلام الأنظمة"

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي “مع باكوس” على صفحته بموقع يوتيوب، وجاءت الحلقة تحت عنوان “إعلام الأنظمة”.
14/11/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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