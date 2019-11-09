10:22

شاهد: برنامج "خمسة فن" مع الفنان هشام عبد الحميد

يقدم الفنان هشام عبد الحميد برنامجا جديدا على موقع الجزيرة مباشر، يتناول علاقة الفن بالسياسة، من خلال حكايات وقصص عاش بعضها وبعضها روي له من نجوم الفن في زمن الأبيض والأسود.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر