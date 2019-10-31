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شاهد: "حلم مصر في التعليم" مع تامر جمال

بث الأخصائي النفسي والفنان المصري تامر جمال والمعرف أيضًا باسم “عطوة كنانة”، حلقة جديدة من برنامجه “النفسية في أسبوع”، جاءت تحت عنوان “حلم مصر في التعليم”.

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المصدر : الجزيرة مباشر