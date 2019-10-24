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10:22

شاهد: "سلام مربع للبلطجية" مع محمد باكوس

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس فيديو جديد من برنامجه الأسبوعي على صفحته بموقع يوتيوب بعنوان “سلام مربع للبلطجية “.
24/10/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
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