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تامر جمال يرد على السيسي: مصر ليست عارية (فيديو)

بث الفنان المصري تامر جمال والمعروف أيضًا باسم “عطوة كنانة”، حلقة جديدة من “النفسية في أسبوع” على مواقع التواصل الاجتماعي.

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المصدر : الجزيرة مباشر