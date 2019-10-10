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شاهد: "العميل باع النيل" مع تامر جمال

بث الفنان المصري الساخر تامر جمال حلقة جديدة من برنامجه “النفسية في أسبوع” على صفحته بموقع يوتيوب بعنوان “العميل باع النيل”.

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المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب