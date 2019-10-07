13:41

شاهد: الكرة العربية مع علاء صادق.. الهلال والأهلي المصري على القمة

بث الناقد الرياضي علاء صادق تسجيلا جديدا على صفحته عبر يوتيوب وذلك ضمن برنامجه الأسبوعي أضواء على الكرة العربية.

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المصدر : الجزيرة مباشر