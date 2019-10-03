07:36

شاهد: "خطة إرباك وإنهاك السيسي" مع تامر جمال

بث الفنان المصري الساخر تامر جمال حلقة جديدة من برنامجه “النفسية في أسبوع” على صفحته بموقع يوتيوب بعنوان “خطة إرباك وإنهاك السيسي”.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي