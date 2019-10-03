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07:36

شاهد: "خطة إرباك وإنهاك السيسي" مع تامر جمال

بث الفنان المصري الساخر تامر جمال حلقة جديدة من برنامجه “النفسية في أسبوع” على صفحته بموقع يوتيوب بعنوان “خطة إرباك وإنهاك السيسي”.
3/10/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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