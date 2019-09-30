14:14

شاهد: علاء صادق في أضواء على الكرة العربية في أسبوع

بث الناقد الرياضي الدكتور علاء صادق أولى حلقاته من برنامج “أضواء على الكرة العربية في أسبوع”.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر