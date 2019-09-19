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شاهد: تامر جمال في "السيسي طلع بشار"

بث الفنان المصري تامر جمال فيديو جديد على موقع يوتيوب من برنامجه “النفسية في أسبوع” بعنوان “السيسي طلع بشار”.

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المصدر : الجزيرة مباشر