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شاهد: محمد علي والمماليك.. مع تامر جمال

بث الفنان المصري الساخر تامر جمال فيديو جديد على موقع يوتيوب من برنامجه “النفسية في أسبوع” بعنوان “محمد علي والمماليك”.

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المصدر : الجزيرة مباشر