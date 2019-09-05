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شاهد: "شراء الضمائر" مع محمد باكوس

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس فيديو جديد على موقع يوتيوب ضمن برنامجه “مع باكوس”.

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المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب