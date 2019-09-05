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11:47

شاهد: "جيش ولا بزنس" مع تامر جمال

بث الفنان المصري الساخر تامر جمال فيديو جديد على موقع يوتيوب من برنامجه “النفسية في أسبوع” بعنوان “جيش ولا بزنس”.
5/9/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
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