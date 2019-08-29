03:36

شاهد: "عيلة حشرية" مع تامر جمال في "كلمتين لشخص"

بث الأخصائي النفسي والفنان المصري تامر جمال تسجيلًا جديدًا على قناته في يوتيوب بعنوان “عيلة حشية” في إطار سلسلة حلقاته “كلمتين لشخص”.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر