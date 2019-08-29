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شاهد: "جمهورية الساحل الشمالي" مع محمد باكوس

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس تسجيلًا جديدًا على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن برنامجه “مع باكوس”، جاء تحت عنوان “جمهورية الساحل الشمالي”.

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المصدر : الجزيرة مباشر