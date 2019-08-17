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شاهد: سامي كمال في فك شفرة "أم السيسي"

بث الإعلامي سامي كمال الدين حلقة جديدة من برنامجه “فك الشفرة” تناول فيها ما يدور حول جنسية وديانة والدة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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المصدر : الجزيرة مباشر