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شاهد| سامي كمال: أسرار فوز مرسي في الانتخابات

بث الإعلامي سامي كمال الدين حلقة جديدة من برنامجه فك “الشفرة” الذي يكتبه ويقدمه عبر قناته على يوتيوب بعنوان “هل نجح مرسي في الانتخابات؟ ووثيقة جنسية حازم أبو إسماعيل”.

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المصدر : الجزيرة مباشر