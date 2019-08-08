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06:30

شاهد: محمد باكوس في "الملياردير الفقير"

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس تسجيلا جديدا على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “الملياردير الفقير”.
8/8/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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