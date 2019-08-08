03:02

شاهد: الفرد المتسلق مع تامر جمال في "كلمتين لشخص"

بث الفنان المصري الساخر تامر جمال الشهير أيضًا بـ”عطوة كنانة”، تسجيلًا مصورًا جديدًا في صفحته على يوتيوب بعنوان “الفرد المتسلق” في إطار سلسلة حلقاته “كلمتين لشخص”.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر