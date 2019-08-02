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شاهد| سامي كمال: هذا هو الشخص الذي عرّف السيسي على الإخوان

نشر الإعلامي سامي كمال الدين حلقة جديدة من برنامجه “فك الشفرة” تحت عنوان: هذا هو الشخص الذي عرف السيسي على الإخوان.

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المصدر : الجزيرة مباشر